ضبط 12855قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط تعاقد في 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية، حملات مكثفة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة، ما أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلل 24 ساعة.

رصد الظاهر السلبية في مترو الأنفاق

وفي هذا الإطار، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ما أسفر عن ضبط (3108) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12855) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

أما حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فأسفرت عن ضبط (257) قضية في عدة مجالات، أبرزها (الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب).

ضبط 162 مخالفة في المجتمعات العمرانية الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (162) قضية متنوعة، وضبط مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محال بدون ترخيص).

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات على الأسواق، ما أسفر عن ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة، أبرزها (غش غذائى، ولحوم ومصنعاتها، وأسماك، وثروة زراعية، ومواد بترولية).