إصابة 5 أشخاص في حادثين بالبحيرة

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية مع أخرى بمدينة الدلنجات في البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريين.

بالانتقال والفحص تبين إصابة «حمدي إبراهيم عبدالرحمن رزق، 37 عامًا، مصاب بجرح ردي متهتك بالشفه العليا للفم والأنف من جهه اليمين، محمود جمعة حسن عبد الله، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي، ومحمد رضا حسن عبد الله، 18 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج».

إصابة شخصين

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بطريق النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية وإصابة شخصين.

وأسفر الحادث عن إصابة «رمضان إبراهيم داوود، 80 سنة، ومسعود رمضان إبراهيم، 40 سنة»، وجرى نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.