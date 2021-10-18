عمر الزهيري في المؤتمر الصحفي لفيلم «ريش»: أقدم السينما التي أقتنع بها

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لصناع فيلم «ريش» عقب عرضه أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بحضور مخرج العمل عمر الزهيري والمنتجة شاهيناز العقاد.

وقال عمر الزهيري في بداية الندوة، «علمت بانتقادات بعض الحضور للفيلم، ولكني أقدم السينما التي أقتنع بها وتطرح أفكاري وأمر طبيعي أن يكون هناك اختلافات في الرأي حول الفيلم وحينما وصلت لمهرجان كان لم أكن أعرف ما سيحدث بعدها».

وعن الصعوبات التي واجهها الفيلم، أوضح :«كان علىّ أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل أبني عليها مشهد، وكنت أخشي أن أفقد هذه التفاصيل، وهذا كان مصدر قلقي حتى انتهى العمل، وأنا أملك خبرة تقنية كبيرة من خلال عملي في مجال الإعلانات وكمساعد مخرج قبل أن أقدم تجربة ريش».

عمر الزهيري: طرح فيلم «ريش» في السينمات ديسمبر المقبل

وأضاف الزهيري: «أحب السينما منذ صغري والعمل الجيد يجب أن يراه الجميع، وفيلمي ليس أول عمل يخلق ارتباكا بين المشاهدين، وهو أمر حدث للعديد من المخرجين الكبار، وإذا شاهدت النقد الأجنبي عن الفيلم سنجده إيجابيا والفيلم سنطرحه تجاريا في شهر ديسمبر المقبل».

وقال مخرج فيلم «ريش»، إن السينما والفن دورهم طرح الأسئلة وترك الإجابة للجمهور فهذا هو ما يخلق الاختلافات، لذلك النهاية المفتوحة كانت مقصودة، فأنا تخيلت كل مشهد بالعمل قبل أن أبدأ في تصويره.

وعن اختياره وجوه جديدة لم تعمل من قبل في السينما استكمل حديثه قائلا: «أنا أردت أشخاصا طبيعيين وكنت أتخيل كل مشهد يقفون فيه، وقمت بتصوير الفيلم في القاهرة».

عمر الزهيري: تعلمت صناعة السينما من يسري نصرالله

وفيما يخص المخرجين الذين تأثر بهم قال: «خيري بشارة هو الأكثر حرية في أفلامه ولم يحرج منها، وأنا أحبه وكذلك الأستاذ يسري نصر الله له فضل كبير على فقد تعلمت منه الصناعة فهو يؤمن بما يقدمه وشجعني لأكمل مسيرتي في الإخراج».

وأضافت المنتجة شاهيناز العقاد: «الفيلم ليس له علاقة بمصر، فالفيلم به أكثر من خط درامي، وليس له علاقة بالسياسة نهائيا والمخرج عمر الزهيري أظهر قدراته والسيناريو رائع وجذبني جدا للعمل معه ووجود اختلاف في الرأي حول الفيلم أمر جيد جداً».