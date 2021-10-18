بعد غلق شارع البحر الأعظم تعرف على موعد فتحه والبدائل المتاحة

«بعد غلق شارع البحر الأعظم تعرف على موعد فتحه»، زاد البحث عن العبارة الأخيرة، خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان محافظة الجيزة عن غلق كامل للشارع أمام القادمين من طريق الدائري من المعادي والمؤدى لشارع البحر الأعظم باتجاه ميدان المنيب.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للمتابعين على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، أسباب غلق شارع البحر الأعظم، وموعد إعادة فتح الطريق أمام السيارات، والطرق البديلة، وفق بيان محافظة الجيزة.

سبب غلق شارع البحر الأعظم

وبحسب محافظة الجيزة، فإن غلق شارع البحر الأعظم، يأتي بسبب القيام بأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث، وقد تم إغلاق الشارع، في إطار مشروع تطوير وتوسعه الطريف الدائري والتي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

بعد غلق شارع البحر الأعظم تعرف على موعد فتحه

ويأتي الإغلاق الكلي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب باتجاه نفق عباس تحديدا عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي باتجاه شارع البحر الأعظم، وذلك لمدة 6 أيام ابتداء من السـاعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر من العام الجاري، وحتى الساعة 5 صباح يـوم الأحد الموافق 24 من نفس الشهر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة التنفيذ.

الطرق البديلة لشارع البحر الأعظم

وكشفت محافظة الجيزة، عن أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين.

- القادم من ميدان المنيب ويرغب بالسير في اتجاه نفق عباس، يقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث، التي يبلغ طولها ما يقرب من 30 مترا.

- السير في الاتجاه الآخر (الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة ما يقرب من 70 مترا بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه الأصلي (المؤدي إلى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الأعظم.