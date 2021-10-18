آخر تطورات قضية طبيب اسجد لكلبي: تخفيف الحكم على المتهمين

بعد تداول الفيديو الخاص بواقعة إهانة ممرض على يد الطبيب عمرو خيري، وطبيب آخر وموظف داخل إحدى المستشفيات الشهيرة، امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بالدعوات لمحاكمتهم، وهو ما حدث؛ فألقت الشرطة القبض على المتهمين الـ3 تنفيذا لأمر النيابة العامة بذلك، وعوقبوا في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

لكن آخر تطورات قضية طبيب اسجد لكلبي، كانت اليوم الاثنين، إذ نظرت محكمة الجنح الاقتصادية، في الاستئناف المقدم من المتهمين على حكم أول درجة، واستمعت خلاله لمرافعة الدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم فصلت فيه.

آخر تطورات قضية طبيب اسجد لكلبي

وقضت محكمة جنح مُستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بمعاقبة الطبيب عمرو خيري بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وتغريم المتهمين الآخرين طبيب وموظف مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما، عن الاتهامات المنسوبة إليهم، في أمر الإحالة، والتي تتعلق بارتكاب جرائم ازدراء الأديان والتنمر واستعراض القوة، فيما كفل القانون للمحكوم عليهم، درجة تقاضي أخرى تتمثل في التقدم باستشكال على الحكم والطعن أمام محكمة النقض.

محاكمة جنائية

وبعد أيام من انتشار مقطع فيديو إهانة الممرض، وتحديدًا يوم 14 سبتمبر الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، ونسبت لهم النيابة العامة ارتكاب جرائم التنمر على ممرض بالمستشفى، واستعراض القوة قِبَله، واستغلال ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدام موقع وحساب خاص على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب هذه الجرائم.

وبعدها بدأت المحاكمة، والتي انتهت بحبسهم، قبل أن يتقدموا باستئناف على الحكم، إذ صدر فيه الحكم المتقدم.