تطعيم مُسنة تبلغ 115 عاما بلقاح كورونا في «الخنانسة» بسوهاج

فوجئ الفريق المتنقل للتطعيم بلقاح كورونا في قرية «الخنانسة غرب»، التابعة لمركز المنشاة، في محافظة سوهاج، بحضور سيدة مُسنة تبلغ من العمر 115 عاماً، لتلقي التطعيم المضاد للفيروس التاجي المستجد، حيث قام الفريق بإعطائها اللقاح، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأبدت السيدة المُسنة سعادتها الكبيرة لحصولها على لقاح كورونا، مشيرةً إلى أن الدولة تعمل على توفيره لجميع المواطنين حتى أبواب منازلهم.

تطعيم 493 مواطناً ضمن القافلة المتنقلة بقرية «الخنانسة»

وأشار الدكتور بدر حميد، مدير الإدارة الصحية بالمنشاة، إلى أنه تم تطعيم 493 مواطناً بقرية «الخنانسة غرب»، اليوم الاثنين، ضمن القافلة المتنقلة التي تواجدت بالقرية.

كما أشادت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان في سوهاج، بالإقبال الكبير للمواطنين وحرصهم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأكدت توافر جميع اللقاحات، وزيادة عدد الفرق المكلفة بتطعيم المواطنين.

وكيل وزارة الصحة تحث المواطنين على سرعة تلقي لقاح كورونا

كما حثت وكيل وزارة الصحة جميع مواطني محافظة سوهاج على سرعة التسجيل وتلقي اللقاح في أقرب وقت، للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم.

وأعلنت «حامد»، في وقت سابق، عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، إلى جانب 5 مراكز قائمة بالفعل، ليرتفع إجمالي عدد المراكز المخصصة لتطعيم راغبي السفر، إلى 12 مركزاً موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.