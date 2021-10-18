كشف مجاني على المواطنين.. ومجمعات زراعية وخدمية.. وخطوط مياه شرب في 4 محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية شباس الشهداء في دسوق

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقديم الخدمات للمواطنين فى المحافظات، ففى كفر الشيخ، نظّمت مديرية الشئون الصحية قافلة طبية مجانية بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، حيث جرى توقيع الكشف الطبى على 1872 مريضاً بالقافلة وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة ضمت 12 عيادة بها 10 تخصصات وهى «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبالاً كبيراً من أهالى القرية.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، إن القافلة وقّعت الكشف الطبى على 1872 متردداً، وخضوع 80 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ158 مريضاً وأشعة لـ62 مريضاً وعمل تقارير طبية لـ12 مريضاً وتحويل 51 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف أنه جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1055 زائراً، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقى لقاح كورونا حسب تعليمات معالى وكيل الوزارة، حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (معاً نطمئن).

80٪ نسبة تنفيذ مجمع خدمات قرية قصاصين الشرق بالشرقية.. والبحث عن الحالات المستحقة لـ«سكن كريم»

وفى الشرقية، أجرى المنسق الميدانى للمؤسسة جولة على عدد من المشروعات، شملت مجمع خدمات قرية قصاصين الشرق والذى وصلت نسب التنفيذ به إلى 80٪، والمجمع الزراعى بقرية قصاصين الشرق، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية والقواعد وجارٍ البدء فى أعمال التشطيبات ونسبة التنفيذ تصل إلى 40٪، وتمت متابعة أعمال البحث عن الحالات المستحقة لـ«سكن كريم» بوجود سعيد عباس منسق المؤسسة بالمحافظة، وممدوح أبوالليل، رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقصاصين الشرق بالحسينية والأهالى المتطوعين بالمبادرة.

وفى مركز أبوتشت بقنا، تجرى أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية سمهود من أعمال (النقاشة، الكهرباء، الصرف الصحى)، إلى جانب أعمال المجمع الزراعى والخدمى بالقرية، حيث تمّ الانتهاء من القواعد المسلحة بالمجمع الخدمى والأعمال الخرسانية، كما تجرى أعمال الكهرباء والسباكة بنسبة تنفيذ 70٪، وفى مركز قوص، بدء العمل فى صب أرض وحدة الإسعاف التى تربط بين الحراجية والمقربية، وبمركز دشنا، قرية فاو قبلى، إلى جانب التشطيبات النهائية لملعب مركز شباب فاو قبلى بمقر الوحدة المحلية، وتتمّ تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بدء تطبيق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالمنيا

وفى بنى سويف استمرت فعاليات حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى و«حياة كريمة»، حيث تمّ تفعيل دور العيادات المتنقلة داخل الوحدة المحلية لقرية صفط راشين، وتمّ الكشف على 885 حالة فى عدة تخصصات، شملت 450 طفلاً، و300 نساء وتوليد، و130 تنظيم أسرة، كما تمّ تشغيل عيادة العيون الخاصة بمؤسسة بصيرة لليوم الثانى من المبادرة، وإجراء الكشف على 430 حالة اليوم بإجمالى 960 حالة، وتمّت تغطية العديد من حالات العظام بقافلة وزارة التضامن بالتنسيق مع مديرية الصحة ببنى سويف، كما تم تشغيل عيادة العيون الخاصة بمؤسسة بصيرة لليوم الثانى من المبادرة وتم إجراء الكشف على حوالى 430 حالة اليوم بإجمالى 960 حالة، وتمت تغطية العديد من حالات العظام.

وتستهدف الحملة 4 موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحياً واقتصادياً تحت موضوعات «مناهضة الزواج المبكر» و«2 كفاية» و«فرصة للتمكين الاقتصادى»، إضافة إلى موضوعات الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية.

وتستهدف الحملة وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، وتركز على السيدات فى سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، فى كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية، تعمل على إتاحة مباشرة للخدمة أو إحالة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.

ووجَّهت نيفين القباج وزيرة التضامن، القائمين على برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، بالوجود فى القرى وبحث شكاوى عدد من أهالى قرى ومراكز بنى سويف من توقف بطاقات «تكافل وكرامة» والرد على مقدم الشكوى من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.

من جانبها قالت غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لـ«حياة كريمة»، إن هذا المشروع له مكتسبات كبرى، أبرزها أنه يجمع 30 وزارة وهيئة تنفيذية معاونة فى الدولة، و23 جمعية أهلية، وهذا يُظهر تعاون مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للإنسان، سواء التعليم أو الصحة أو السكن الكريم، أو التمكين الاقتصادى، ويضمن أثراً إيجابياً على حياة المواطن فى مصر، لافتة إلى وجود سلسلة من شراكات النجاح على الأرض، فى ضوء بروتوكولات تعقدها المبادرة مع شركاء النجاح.

وأضافت أن أحدث ما جرى فى المبادرة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى يوليو الماضى، لإطلاق مبادرة اسمها «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، تستهدف عدة محافظات ستُطبق فيها تباعاً، مشددة على أن هناك 4 قضايا رئيسية تركز عليها المبادرة لزيادة الوعى فيها، ومنها الزيادة السكانية، والزواج المبكر، والتمكين الاقتصادى، وتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة أن الهدف هو التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة فى بنى سويف، كما بدأ تطبيقها فى المنيا اليوم الاثنين.

وتابعت «البهنساوى» قائلة إن المبادرة تعيد رسم صورة للريف المصرى من جديد، حيث يُنفذ على مستوى 20 محافظة، وتستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن، فى 4584 قرية، بإجمالى ميزانية يصل لـ700 مليار جنيه، وهذا يعطى تجربة حقيقية تباهى بها مصر الأمم فى ملف القضاء على الفقر، وملف حقوق الإنسان، وتحسين حياة المواطنين، وهذه الأرقام غير مسبوقة فى العالم كله.