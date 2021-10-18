«التنمية»: أي موظف لم يحصل على اللقاح سيمنع دخوله ويخصم اليوم من رصيده

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واجبة النفاذ، وسيتم تطبيقها في المحافظات، ومنها ما صدر أمس بعدم السماح بدخول أي موظف لم يحصل على اللقاح إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل، أو يُطلب منه إجراء تحليل PCR كل أسبوع، فضلا عن عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح وذلك ابتداء من أول ديسمبر المقبل.

تطعيم العاملين بالتنمية المحلية

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن ديوان عام وزارة التنمية المحلية انتهى من تطعيم العاملين داخل الوزارة، وحصلوا على الجرعتين، وأيضا المحافظات تواصل تطعيم العاملين بالوحدات المحلية ودواوين المحافظات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن أي موظف داخل الوزارة لا يحصل على لقاح كورونا خلال المهلة، سيتم منعه من الدخول وسيخصم من رصيد إجازاته واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه.

إجراءات بشأن التطعيم

كما بدأت المحافظات التشديد على تلقي لقاح كورونا. ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عدم السماح بدخول أي موظف، لم يتلقَ التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل وفق تعليمات مجلس الوزراء، وأيضا ممنوع دخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بداية من مطلع ديسمبر المقبل، موضحا أن وزارة الصحة وفرت الأمصال للمواطنين، وكل الفئات المستهدفة حرصًا على صحة المواطنين.

تعليمات للمديريات

وخاطب محافظ القاهرة، كل المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل 15 نوفمبر المقبل، امتثالا لقرارات الحكومة، حيث توجد وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، والتأكيد على أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.