أسعار ومواصفات سيتروين C3 موديل 2022.. تستهلك 6.5 لتر وقود

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، اليوم، ارتفاع أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات «العلامة الفرنسية» في السوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري؛ ومن ضمن القائمة المُعلن عنها سيارة «سيتروين C3 إير كروس» موديل عام 2022، بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

أسعار سيتروين C3 موديل 2022

وترصد «الوطن» في السطور التالية، قائمة أسعار السيارة سيتروين C3 إير كروس 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها:

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 449.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 519.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 569.900 جنيه.

مواصفات سيتروين C3 موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، 1200 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.6 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4154 ملم الطول، 1756 ملم العرض، 1597 ملم الارتفاع، 2604 ملم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 410 لترات.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية الفئة الأعلى تجهيزات، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً بتقنية بلوتوث، عجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي، مساحات أمامية حساسة للأمطار، وغيرها».