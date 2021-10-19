ما هي الإجراءات الاحترازية لمصاب كورونا لتجنبه عدوى الآخرين؟ الصحة تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا، وتساؤل بعض المواطنين عن الإجراءات الاحترازية لمصاب كورونا لتجنبه عدوى الآخرين، وقامت وزارة الصحة والسكان باستعراض الإجابة عن هذا السؤال في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية لمستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

ما هي الإجراءات الاحترازية لمصاب كورونا لتجنبه عدوى الآخرين

وقالت الوزارة، إنه في حالة إصابة أي شخص بفيروس كورونا يجب تخصيص غرفة منفصلة للمصاب، مؤكدة أن التعامل معه من خلف باب الغرفة، كما يتم ارتداء الكمامات أو التواصل معاه بشكل هاتفي، وعدم تعامل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع المصاب، نظرًا لأنه أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت وزارة الصحة، وفي حال خروج المريض من غرفة العزل يجب تطهير كافة الأشياء التي قام مصاب كورونا بلمسها، مشددة على منع الزيارات العائلية ومنع الأطفال من الاقتراب لمصابي كورونا ويكتفي بالاطمئنان عليه بشكل هاتفي، لافتة إلى أهمية التهوية الجيدة خلال فترة العزل المنزلي لمصاب كورونا.

وعن الأكياس أو البلاستيك الذي قام المريض بلمسه يجب وضعها في كيس والتخلص منها بشكل آمن، وعدم تشغيل المراوح أو التكيف في غرفة مصاب كورونا قدر الإمكان، محذرة من نشر القلق والخوف داخل المنزل لما له أثر سيء على المصاب وكذالك باقي أفراد الأسرة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في سياق متصل، أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وفي حال تلقي اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لأن اللقاح لا يعطي مناعه تصل لـ100% ولكنه يخف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.