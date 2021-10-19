إصابة شخصين في تصادم توك توك بدراجة نارية بالدقهلية

أصيب شخصان في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة اصطدام توك توك بدراجة نارية من الخلف علي طريق «منية النصر – الرياض»، وجري نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، واعترف سائق «التوك توك»، بأنه صدم الدراجة النارية من الخلف لاختلال عجلة القيادة دون قصد منه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ بإصابة شابين في حادث تصادم

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول شخصين مصابين في حادث تصادم وهما: «عبده حلمي عبد الحي»، 24 سنة ومقيم بقرية الفاروقية مركز دكرنس، حداد مسلح، قائد الدراجة النارية، ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، مصابا بجرحين في الرأس والرقبة، وجرح آخر في الذقن، وتم حجزه بالمستشفى، ومرافقه «محمد نصر عبد الحي»، 28 سنة سباك، مصاب بكسر في الساق اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي بالمنصورة لاستكمال العلاج.

انتقلت مباحث منية النصر إلى المستشفى وبسؤال قائد الدراجة النارية ومرافقه، في محضر الشرطة، أكدا أنهما كانا متجهين من ناحية دكرنس إلى قرية الرياض، دائرة المركز، وأمام قرية ميت عاصم اصطدم بهما من الخلف توك توك بدون لوحات معدنية قيادة «حسام السيد عبد العزيز»، 35 سنة، ومقيم بقرية ميت سويد مركز بني عبيد، وذلك لاختلال عجلة القيادة في يده مما تسبب في إصابتهما.

وبسؤال قائد التوك توك أيد ذات المضمون، وتم التحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10024 جنح مركز منية النصر لسنة 2021 وجاري العرض علي النيابة العامة.

من جهة أخرى، لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكي على طريق «دمنهور - دكو»، أمام قرية واحد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بنطاق ذات المركز، بالانتقال والفحص تبين وفاة «مجدي الحسيني عبد الغني صالح»، 35 عاما، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة للتحقيق.