15 تقنية علاجية لتوفير خدمات صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن 15 تقنية علاجية مستحدثة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ركيزة أساسية نحو تحقيق رؤية الهيئة بتقديم نموذجا متطورا للرعاية الصحية في مصر، وبجودة عالمية.

السبكي: تقنيات حديثة في التشخيص

وأشار «السبكي»، في بيان للهيئة اليوم، أن التقنيات العلاجية المستحدثة بالمستشفيات، شملت «زراعة واستبدال الصمام الأورطي بالتافي TAVI، علاج تكلسات الشرايين بالشنيور الطبي، تغيير وزراعة الشرايين التاجية بتقنية القلب النابض، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بالـ CTO، توسيع الشريان التاجي بالتصوير الداخلي، إصلاح أو زراعة الشريان الأورطي بتقنيات CERAB , EVAR، استئصال أورام البنكرياس بتقنية ويبل Whipple، جراحات الوجه والفكين بتقنية 3D، علاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة للمخ والعين، جراحات إصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري طفيفة التوغل MISS، جراحات المناظير، تفتيت حصوات الكلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية، العلاج الإشعاعي».

وأضاف «السبكي»، أن التقنيات المستحدثة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية شملت أيضًا الفحوصات التشخيصية والتصوير الطبي وسحب العينات للتحاليل المعملية، كفحوصات المسح الذري للكلى والقنوات الدمعية والعظام والرئتين والأوعية الليمفاوية والغدة الدرقية، والتصوير المقطعي البيزوتروني، الطب النووي، وسحب عينات نسيجية من أورام الصدر والرئتين والغشاء البلوري عن طريق الإبرة الموجهة بالأشعة المقطعية، والتي تساعد على التشخيص الدقيق للأمراض وسرعة النتائج ووصف العلاج السليم للمرضى.

«السبكي»: طفرة هائلة في الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل

وتابع «السبكي»، أن محافظات التأمين الصحي الشامل، شهدت تطورا ملموسا وطفرة هائلة في الخدمات والرعاية الصحية نتيجة استحداث هذه الخدمات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، إلى جانب استحداث العديد من الخدمات الطبية والتي لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق المحافظات، مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة القوقعة وزراعة القرنية وزراعة جهاز منظم القلب والقساطر الطرفية والتشخيصية والعلاجية كالقساطر القلبية والقساطر المخية ووحدات متكاملة لعلاج السكتات الدماغية وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال، وبأقل تكلفة على المرضى حيث يتم إجراء أي عملية للمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بحد أقصى 300 جنيه للعملية الواحدة، والتي قد تتراوح تكلفتها من 100ألف إلى مليون جنيه، علاوة على تحمل الدولة لتكاليف علاج غيرالقادرين.

السبكي: خدمات طبية بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة تستهدف تقديم خدمات علاجية بجودة عالمية للمرضى، وأن دستور عمل الهيئة هو الإطلاع والبحث العلمي والاستفادة من كل ما هو جديد لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية الآمنة والفعالة للمرضى، استجابة لتوجهات الدولة وأهدافها للتنمية الشاملة المستدامة وتطلعات هيئة الرعاية الصحية لتعزيز مسيرة القطاع الصحي وتحقيق التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي والمهم للوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.