خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة.. 6 إجراءات

يسأل الكثيرون من ذوى الهمم عن خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، لما له من مزايا عديدة تسهل لهم الحصول على مستحقاتهم، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحصول على التقرير الطبي المميكن، هو أحد أهم شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن المواطن لن يتسلم التقرير الطبي في يده، لكنه يجرى التنسيق من خلال شبكات الربط بين الجهات المعنية بالكشف الطبي ووزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- أولى خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة هي الدخول على موقع وزارة الصحة.

- تدوين البيانات ونوع الإعاقة.

- تحديد مكان الكشف الطبي.

- إجراء الكشف الطبي.

- في حالة القبول يدخل المتقدم على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- يجرى له الكشف الوظيفي.

- في حالة القبول يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة.

خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رقم الخط الساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها للجهة المسؤولة ، إذا كانت المشكلة طبية تحول للصحة، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يجرى التنسيق مع التضامن وإذا كانت خاصة بالبطاقة تحول المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

توصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، إلى أنه جرى التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل باعتبار تلك الطريقة هي الأكثر أمانا للمواطن، وحوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقي الخدمة «المواطن».

ولفتت الوزارة خلال إطلاق منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة في مرحلتها الثانية، أن بطاقة الخدمات المتكاملة، هي عبارة عن كارت ذكي يستخدم للتحويلات النقدية، كما أن البطاقة مؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة» وتساهم في تطوير قاعدة بيانات قومية.