9 خطوات يجب اتباعها في حالة وقوع زلزال.. «بلاش الأسانسير»

تكرار الهزات الأرضية في مصر خلال الفترة الأخيرة، أمر أثار قلق العديد من المصريين، خاصة بعدما وقع زلزال بالأمس والأسبوع الماضي، ولكن لا يوجد له مبرر لأنه يتم تسجيل ما يقرب من 2 إلى 3 زلازل في مصر يومياً، وأنه أمر طبيعي، كما أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال والتابعة للمعهد تطورت بشكل كبير وهو ما يمكنها من رصد الزلازل بشكل مستمر وبدقة على مدار الساعة.

ويحرص المعهد القومي للبحوث الفلكية، على إصدار بيانات بصفة مستمرة عن الزلازل للمساعدة على تنبيه الناس لمتابعة الزلازل على النقيض في الأعوام السابقة، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع جميع الإجراءات اللازمة عند حدوث الزلازل والتي تتمثل في الهدوء وعدم الهلع، ويرصد التقرير التالي كيفية التصرف إذا حدث زلزال..

كيف تتصرف إذا وقع زلزال؟

1- انزل تحت ترابيزة سوف تحميك من وقوع أي شيء عليك.

2- إذا لم تجد ترابيزة بالقرب منك انبطح على الأرض بجانب أي زاوية في الغرفة.

3- غطِ وجهك ورأسك بمخدة ولو لم تجد غطيهما بذراعيك.

4- ابعد عن الزجاج أو أي شيء حاد من الممكن أن يتساقط عليك وتصاب.

5- لا تستخدم المصعد الكهربائي إذا كنت في مكان، اصعد السلالم أفضل.

6- لو موجود في الشارع وقت حدوث الزلزال ابعد عن أي مبني أو عمود في الشارع.

7- إذا كنت بجانب البحر أو أي مياه حاول أن تتواجد في مكان أعلى من مستوى المياه.

8- إذا كنت تقود السيارة قف على جانب الطريق، وحاول أن تبعد عن الأعمدة أو الأشجار أو العقارات وارفع فرامل اليد.

9- لا تجرِ وسط الزحام وإذا كان المكان الذي تتواجد فيه مغلق لا تخرج وحاول أن تجد شيئا صلبا واختبئ تحته.

زلزال شمال الإسكندرية بالأمس

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد سجلت صباح أمس الثلاثاء الموافق هزة أرضية شرق كريت على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية.

وأضاف «القاضي» في بيان له، أن بياناتها تمثلت في وقوع الزلزال في تمام الساعة السابعة صباحاً و32 دقيقة و29 ثانية، بالتوقيت المحلى وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وخط العرض: 34.59 شمالا وخط الطول: 28.59 شرقا والعمق: 31.56 كم، وتابع أنه لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.