جار ضحية التنقيب عن الآثار بعين شمس: البيت صادر له قرار إزالة.. تفاجأنا بما حدث (فيديو)

سيارة شرطة تجوب أرجاء المكان، رجال الأمن يفحصون منزلاً كان قد انهار قبل عدة أيام، «لودر» تابع لحي عين شمس يبدأ الحفر، مشهد استيقط سكان شارع «عبدالله خير» بدائرة قسم شرطة عين شمس، عليه، ظنًا منهم أنَّه يتمّ ينفذون قرار إزالة، لكن الأجهزة الأمنية، انتشلت جثمان أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض «جثة محللة»، حيث تبين أنَّه لقي مصرعه خلال عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار أسفل منزله، لتنهار عليه إحدى الحفر.

أحد سكان المنطقة: الضحية عامل محارة.. وجارنا «من زمن»

«جثمان لا ملامح له، منظر صعب، بعض الجيران اضطروا لمغادرة المنزل والاستقرار بعيدًا نظرًا لصدور قرار إزالة له منذ فترة»، هكذا بدأ «أحمد.ج» أحد سكان المنطقة لـ«الوطن» رواية كواليس واقعة مصرع الشاب ضحية الثراء السريع لـ«الوطن»، والذي يدعى مينا كارم، وعمره 44 سنة، وتعود أصوله لإحدى قرى الفيوم، موضحًا أنَّه يسكن بالمنطقة منذ سنوات، داخل منزل قديم صادر ضده قرار إزالة، وغادره بعض القاطنين فيه، إلا أنَّ المتوفى وأقاربه، مضيفًا أنَّه لم يكن يراه إلا على فترات متباعدة نظًرا لطبيعة عمله في مجال المعمار.

المنزل قديم وصدر قرار بإزالته.. وانتقل منه بعض سكانه

لم تكن هناك أي آثار لأي أعمال حفر بالمنزل القديم، حتى وصول قوات الأمن وبدء انتشال الجثة، حسب حديث الجار، موضحًا أنَّ والد المتوفى أبلغ الجهات الأمنية عن تغيبه منذ 21 يومًا.

أحد الجيران: الضحية وأقاربوا لم يغادروا المنزل رغم قرار الإزالة

تعود الأحداث، لتلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أسرة أحد الأشخاص في العقد الرابع من العمر، بتغيبه عن المنزل، موضحة أنَّ هاتفه المحمول مغلق، وكشفت التحريات أنَّ الرجل المتغيب كان ينقب عن الآثار، وأمس تم تحديد أحد المنازل التي كان ينقب فيها المتغيب، وعقب استئذان النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وتبين وجود حفرة وانهيار جزء منها، وبالتفتيش والنزول، عثر على جثة الشاب المتغيب في حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي استعجال تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

جثة محللة وملابس الممزقة

بعد وصول جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم وتوقيع إجراء الصفة التشريحية على جثته، تبين وجود بعض الملابس الممزقة، وتبين من خلال فحص الجثة أنَّها في حالة تحلل بسبب مرور عدة أيام على الوفاة، وتمّ أخذ عينة من الأجزاء التي لم تحلل بعد من جثة المتوفى لإرسالها الي العمل الطبي والكيماوي للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة لكتابة التقرير وإرساله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.