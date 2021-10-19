دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية في الدقهلية

اختتمت فاعليات الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات القانونية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، والتي استمرت على مدار أسبوع واستهدفت تدريب أعضاء الإدارات القانونية بالوحدات الحكومية لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم بما يتيح لهم توافر الأدوات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والحرص على مقدراتها وممتلكاتها من أيدي العابثين، في إطار توجيهات الرئيس عبد السيسي، بسرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة وحفاظا على المال العام، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الدقهلية وهيئة قضايا الدولة.

معرفة طرق التسوية الودية للمنازعات بين الجهات الإدارية

وألقى المستشار نعيم خطاب رئيس القسم القضائي بمحافظة الدقهلية محاضرة بعنوان: «التسوية الودية للمنازعات بين الجهات الإدارية»، والتي تستهدف تحقيق صالح المواطنين في النهاية مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تتحقق عندما تكون الدولة قوية ولديها الرؤية القانونية في الحكم والتصدي لأي تعدٍ على المال العام.

التدريب على القرارات الإدارية وصياغتها وشروطها

وأضاف أن الدورة التدريبية تناولت على مدار أسبوع محاضرات تفصيلية للعاملين بالإدارات القانونية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات عن الموضوعات القانونية منها القرارات الإدارية وصياغتها وشروطها، والتعامل مع صحف الدعاوى القانونية، والتعاقدات الحكومية مع الجهات العامة وفقا للقانون، والمنازعات والتصالح فيها وفقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.