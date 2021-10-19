خطة لتطوير سنترال قنا غرب وتحويله إلى «مركزي»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير سنترال قنا غرب، إلى سنترال مركزي «IP Core Central»، لربط المحافظة بمحافظتي الأقصر وأسوان، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا: جار التنسيق لزيادة الطاقة الكهربائية

وأوضح محافظ قنا، أنه جرى التنسيق مع مديرية الكهرباء، لزيادة الطاقة الكهربائية الخاصة بالسنترال، إلى 1 ميجا وات، حتى يتسنى لشركة الاتصالات إجراء أعمال التطوير اللازمة بالسنترال، التي ستساهم في ربط المحافظة مع محافظتي الأقصر وأسوان، عبر خطوط الاتصالات الأرضية والإنترنت، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم أيضا في ربط الخطوط الأرضية بين مصر ودول القارة الأفريقية مستقبلا.

الداودي: سنترال قنا الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية

وأضاف «الداودي»، أنه عقب الانتهاء من هذا التطوير، سيصبح سنترال قنا غرب، ثالث سنترال على مستوى الجمهورية من نوع «IP Core Central» بعد بنى سويف وأسيوط، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطات تقوية، ورفع كفاءة البنية التحتية لتقوية شبكات المحمول، بما يسهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين من حيث سرعة الإنترنت، وقوة شبكات المحمول.

وأكد ممثلو وزارة الاتصالات، أنه سيجري اختيار مسارات جانبية لمد كابلات الكهرباء، لتجنب تعطيل حركة السير بالشوارع، كما أنه سيجري إعادة رصف مناطق الحفر فور الانتهاء منها، وفي نهاية الاجتماع، قدم ممثلي وزارة الاتصالات الشكر والتقدير لمحافظ قنا، لما يقدمه من دعم كبير لإنجاز مشروعات التحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.