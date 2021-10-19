تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداث المسلسل التركي التفاح الحرام الموسم الخامس، بعد نجاح الأجزاء السابقة منه، وتصدر قائمة البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الكثير من متابعي المسلسل عن مواعيد عرضه والقصة التي يدور حولها.

أحداث مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس

تدور أحداث مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس في مدينة إسطنبول التركية، وتدور أحداث المسلسل حول بطلتي العمل زينب ويلديز، وهما شقيقتان تسكنان معاً في أحد الأحياء الشعبية بإسطنبول، كما تمتلك كل منهما شخصية وطبيعة مختلفة تمامًا عن الأخرى؛ فزينب تتمتع بشخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتحاول دائمًا البحث عن الحب الحقيقي، بينما تتمتع يلديز بشخصية مرحة كوميدية، وتحلم بالزواج من شاب غني تنعم معه بالثراء والرفاهية.

وخلال أحداث مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس تتعرف زينب على إليهان؛ ذلك الشاب الغني الذي يدير مجموعة شركات كبرى، ويقع في حبها وتنشأ بينهما علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية.

موعد عرض مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس

يُعرض مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس في الثامنة مساء يوم الإثنين من كل أسبوع بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة ATV، على أن تكون مدة عرض الحلقة ساعتين كاملتين، كما تعرض أيضًا مترجمة باللغة العربية بعد العرض الأول بساعات على المنصة الشهيرة «قصة عشق».

بداية عرض مسلسل التفاح الحرام

وبدأ عرض الجزء الأول والثاني من مسلسل التفاح الحرام عام 2018، والجزء الثالث 2019، أما الجزء الرابع عرض 2020، وحاليًا يُعرض الجزء الخامس من المسلسل.