بعد نجاح باهر في دبي: اقامة مسابقة "إيس فور جود" للتنس بنسختها الثانية في القاهرة

تقام مسابقة إيس فور جود للتنس بنسختها الثانية في القاهرة يوم ٢٢ اكتوبر من الشهر الجاري ، والتى ينظمها حسين ندا أفضل لاعبي التنس في أكاديمية القاهرة، والبالغ من العمر 17 عام والطالب في الصف 12 بالمدرسة الأمريكية في دبي، وذلك بالتعاون مع أكاديمية سماش، كواحدة من أبرز أكاديميات التنس في القاهرة.

وأسس حسين منصة "إيس فور جود" (ACE FOR GOOD) لمحبي التنس لممارسة الرياضة ودعم العمل الخيري، وشارك في النسخة الأولى من المسابقة بدبي التي شهدت حضور أشهر محترفي رياضة التنس واستطاعت جمع 576,000 جنيه مصري لدعم مركز دبي للتوحد، كما استضافت أكاديمية سماش المسابقة بنسختها الثانية بالقاهرة يوم 22 من أكتوبر 2021، وسط ترحيب الكثير من اللاعبين بتلك المبادرة الخيرية التي لاقت دعم كبير من مؤسسات تجارية معنية بخدمة المجتمع مثل علام جروب، تراينجل كونستركشن جروب، ASGC، وبريدج ستون، كما تم جمع 800 ألف جنيه مصري مخصص للجمعية المصرية للتوحد من خلال رسوم مشاركة اللاعبين.

إيس فور جود منصة أطلقها اللاعب حسين ندى لمحبي التنس دعما للعمل الخيري 19 أكتوبر، 2021

وأشادت داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، بالمبادرة قائلة “نحن فخورون للغاية باللاعب الموهوب حسين ندا لإطلاقه تلك المبادرة الرياضية الخيرية، بما يمثله قدوة متميزة لصغار الشباب، من خلال التفاني في العمل والمجهودات منقطعة النظير لتنفيذ المبادرة، وسنوجه تلك المساهمات الخيرية إلى دعم أطفال مرضى التوحد الغير قادرين.

"وعبر حسن علام، المدير التنفيذي لمجموعة علام، عن سعادته لرعاية هذا الحدث الخيري قائلا: "تفخر مجموعة علام بهذا الرعاية، ونسعى دائما إلى دعم العمل الخيري بمختلف صوره لأنه يعكس قيمنا الراسخة، وعلاوة على ذلك، ندعم أيضا جميع الأنشطة الرياضية التي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحتنا العقلية والبدنية.

"أكد حسين ندا على دعمه لمرضى التوحد قائلا: " من المهم للغاية أن تشعر الأسر بالدعم والتشجيع لمواجهة التحديات التطورية للطفل، مع تزايد الأعباء التي تواجها تلك الأسر نتيجة للجائحة، ويعتبر دعمنا وجهودنا كرياضيين وأعضاء في المجتمع أكثر أهمية من ذي قبل، خاصة وأن الهدف الرئيسي من تلك المسابقة الخيرية هو ادماج أطفال التوحد في المجتمع من خلال توجهات شاملة لطرق التعليم الخاصة بهم وأساليب علاجهم، بالإضافة إلى جهود مكثفة لنشر الوعي المجتمعي عن مرض التوحد.

وأضاف ندا بأنه نظراً للنجاح الكبير للمبادرة من خلال جمع 83,000 دولار أمريكي للعمل الخيري لعام 2021، يتم دراسة تحويل "إيس فور جود" (ACE for GOOD) الى مبادرة تقام بصفة منتظمة، لتعميمها في دول أخرى بدعم من روابط لاعبي التنس المتنوعة.

وقال أحمد الطويل، رئيس تراينجل جروب: " نحي اللاعب حسين على مبادرته الخيرية ومجهوداته الكبيرة التي شجعتنا على الحصول على رعاية تلك المسابقة الخيرية ودعم العمل الخيري، وجهود حسين ندا التى كشفت لنا جميعاً بأن السن لا يمثل عائقا أمام العمل الخيري، ونستطيع القيام بالأعمال الخيرية للمجتمع ما دمنا على يقين بالعمل الخيري وقدراتنا."