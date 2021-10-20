رقص وخيول وتحطيب أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في الصعيد (صور)

كعادتهم أهل الصعيد، يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف منذ سنوات طويلة، وتختلف مظاهر الاحتفال كل عام عن العام الذي سبقه في شكل الاحتفال نفسه حسب التطور الحضاري الذي نشهده، ولكن لا تزال الاحتفالات في شكلها العام قائمة حتى اليوم، احتفل أهالي منشأة العماري شمال محافظة الأقصر بالمولد النبوي الشريف في الليلة الختامية بمشاركة العديد من الأهالي من رجال وشباب وأطفال.

مرماح لـ الخيول وسباقات

وسط حالة من المرح والسرور يتجمع العديد من الشباب وكبار العائلات فضلًا عن الأطفال والسيدات حول ما يُسمى بالمرماح في شكل دائري، يتخذه الخيّالة مكانًا لسباقات الخيول من جميع أهالي القرية والمراكز الأخرى التي تحضر تلك الإحتفالات الرائعة.

ووسط ظهور بعض الجمال المُزينة التي تلفت الأنظار إثر مشاركتها في الاحتفالات والسير في موكب السيارات التي تجوب المرماح إحتفالا بالمولد النبوي الشريف، كما تُشارك "الجرارات والتروسيكلات وسيارات ربع النقل وكذلك كراكة" في حمل الشباب والأطفال من المشاركين في الاحتفالية الكبرى وهي تجوب المنطقة شمال الأقصر، ويعلوها شباب يحملون العصي ويرددون الأغاني الشعبية.

رقصات خيول ومبارزات بالعصي

رقصات الخيول تظل مشاركة هي الأخرى في احتفالات المولد النبوي، وعلى أنغام الأغاني الشعبية يرقص الشباب وهم يمتطون الخيول التي ترقص مبتهجة بالاحتفالات بجانب بعضها البعض، حيث تظل الاحتفال قائمة لمدة تصل لساعتين وقد تزيد وسط فرحة عارمة من الشباب والأهالي مع تزاحم شديد في بعض المناطق.

فيما تشاهد حلقات من المبارزات بالعصي والشوم وجلسات التحطيب التي يقوم بها بعض كبار العائلات من مشايخ لعبة التحطيب وكذلك لاعبيها من مختلف القرى الذي يحرصون على المشاركة في تلك اللعبة بشكل سنوي في جميع الاحتفالات، حفاظًا عليها من الاندثار حيث يعلمونها لأبنائهم الصغار.