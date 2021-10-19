إقامة سباق «فورميلا-1» بالسعودية في ديسمبر المقبل.. الأسرع عالميا

تستضيف المملكة العربية السعودية سباق الجائزة الكبرى «فورميلا-1»، في الفترة من من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، في تراك جديد من نوعه لأول مرة في تاريخ «الفورميلا-1».

وسيكون تراك سباق «الفورميلا-1» في شوارع مدينة جدة السعودية، وهو أسرع سباق تستضيفه شوارع مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث ستبلغ متوسط السرعة في التراك 252 كم/س، وهي سرعة لم تصل إليها سيارات الفورميلا-1 من قبل في سباق يقام في شوارع أي مدينة.

مواعيد انطلاق السباق

وسيبدأ سباق الجائزة السعودية الكبرى يوم الجمعة 3 ديسمبر في التجارب الأولي والثانية، أما التجارب الثالثة والتأهيلية سوف تقام يوم السبت 4 ديسمبر.

ويوم الأحد الموافق 5 ديسمبر، سيكون يوم الفصل بجولته النهائية، ليتم الحسم فيها بالفائز بجائزة السعودية الكبرى، وسوف يعرض السباق «بث مباشر» على فضائية MBC ACTION، ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى 10 فرق و20 سائقا من كل فريق سائقين.

أبرز الفرق المشاركة في السباق

ومن أهم الفرق المشاركة في السباق، فريق فيراري، الذي يتواجد منذ تأسيس البطولة في عام 1950، ولم يغب طوال فترة البطولة التي تقام منذ أكثر من 70 عاما، يليها فريق «ألفا روميو»، الذي ظل منافسا قويا لفريق فيراري لسنوات طويلة منذ عام 1950، ولكن الفريق الأقوى الآن هو فريق مرسيدس بنز.

وعاد فريق مرسيدس للفورميلا-1 في عام 2010، بعد انقطاع طويل من المشاركة في السباق، ولكن في هذه الفترة القصيرة حقق انتصارات تخططت كل التوقعات، وحصل على 7 بطولات منذ أول مشاركة له في عام 1970.

وتكمن قوة فريق مرسيدس في سائقه «لويس هاميلتون» الذي حقق لقب بطل العالم 7 مرات في تاريخه وحقق انتصارات عديدة وتم تتويجه 176 مرة خلال مشاركته في الفورميلا-1 البالغة 282 سباق.

وبحسب الموقع الرسمي لسباق الجائزة السعودية الكبرى، فإن أسعار التذاكر تتراوح ما بين 220 ريال إلى 25 ألف ريال ما يعادل 920 جنيه تقريبا الي 105 ألف جنيه.