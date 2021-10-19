تجهيز دورات مياه المساجد قبل فتحها في صلاة الفجر بمطروح

أجرت مديرية الأوقاف في محافظة مطروح استعدادات مكثفة في جميع المساجد على مستوى إدارات الأوقاف في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، في دورات المياه قبل إعادة فتح دورات المياه مرة أخرى فجر الأربعاء، في أول صلاة تفتح بها الدورات على مستوى الجمهورية، بعد غلقها لشهور عديدة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من المصلين المترديين على المساجد في ربوع مصر.

إستعدادات المساجد في مطروح بدورات المياه

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، إن هناك استعدادات غير عادية قمنا باستغلال جميع فترات التوقف في الفترة الماضية، لتجهيز وصيانة دورات المياه في المساجد، وتضمنت الاستعدادات إجراء إحلال وتجديد في بعض دورات المياه، ومنها دورة مياه مسجد «العوام»، رفع كفاءة شاملة من سيراميك وكهرباء وأدوات سباكة وجميع التجهيزات التي تليق بدورات المياه خاصةً في أحد أقدم المساجد في المحافظة، وصيانة دورات المياه الأخرى، وإصلاح أية أعطال وغيرها وتركيب صنابير جديدة بدلاً من التالفة في دورات المياه، وصيانة الصرف الصحي.

تطبيق ضوابط الأوقاف في فتح دورات المياه

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن هناك تعليمات مشددة في تطبيق جميع ضوابط وزارة الأوقاف في فتح دورات المياه، من جانب الأئمة بالمساجد، ومن بين هذه الضوابط فتح دورات المياه قبل كل صلاة بمدة ربع ساعة كحد أقصى، وغلق دورات المياه بعد الصلاة مباشرة مع غلق أبواب المسجد، وعدم فتحها بين الصلوات، مع السماح بفتح دورات المياه في المساجد التى يوجد بها ساحات لأداء صلاة الجنازة قبلها بنصف ساعة للراغبين في الوضوء، وغلقها عقب الإنتهاء من الصلاة مباشرة، ومتابعة تطبيق جميع الضوابط من خلال لجان متابعة من مديرية الأوقاف بمطروح وإدارات الأوقاف في المراكز والمدن من مدينة الحمام شرقا وبنجر السكر وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا.

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