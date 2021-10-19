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محمود مسلم

«مصر الجديدة» يفوز بالمركز الأول في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة

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الوطن
11:52 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

فاز حي مصر الجديدة برئاسة المهندس حسن موافي، بالمركز الأول في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة الأحياء، ضمن جوائز التميز الحكومي.

وكان حي مصر الجديدة قد حصل على المركز الثالث، كأفضل حي الدورة الماضية، كما حصل المركز التكنولوجي به على المركز الثالث في دورة سابقة.

حفل جوائز التميز الحكومي

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين.

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