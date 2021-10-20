سفير مصر بالمغرب: علمت من الإعلام برفض أسرة ابن «عبدالمطلب» استلام جثمانه

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر المملكة المغربية، إنَّه يتابع ما يتردد في وسائل الإعلام، بشأن رفض أسرة المطرب محمد عبدالمطلب استلام جثمان ابنه «نور»، وذلك عقب وفاته بعد ساعات من بتر ساقه بسبب السكري في أحد المستشفيات في المغرب.

نقل الجثمان يلتزم إذنا من أهله سواء دفنه في مصر أو المغرب

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، أنَّ السفارة تابعت قصة ابن المطرب محمد عبدالمطلب منذ أيام عديدة، لافتا إلى أنه توفي بعد ساعات من إجرائه العملية، وعلمت السفارة بهذا النبأ فجر الثلاثاء، علما بأنه لا يوجد أي فرد من أسرة المتوفى في المغرب، وبالتالي نقل الجثمان يستلزم إذنا من أهله سواء بدفنه في مصر أو المغرب.

إبراهيم: تواصلت مع نجل المتوفى عن طريق الدكتور مدحت العدل

وتابع أشرف إبراهيم، سفير مصر المملكة المغربية: «حاولت أن أتواصل مع ابنه، لكن الخطوط أحيانا تكون صعبة، وتم الاتصال به عن طريق الدكتور مدحت العدل، وابنه كان لا بد أن يحصل على إجراء من وزارة الخارجية، وفي النهاية عائلته طلبت دفنه في المغرب، وهذا تم بتفويض من السفارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بدفنه في المغرب، وهذا تم بالفعل».

تفاصيل الوفاة

توفي نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب، بالأمس، بمستشفى «ابن رشد» بالدار البيضاء بعد معاناته من عدة أمراض أشهرها السكري الذي استدعى بتر قدمه أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبدالمطلب قبل وفاته بأيام، حيث كان يتواجد في المغرب، بعدما أكّد الأطباء أنَّه معرّض لبتر ساقه، وبعد فحوصات تمّ بتر قدمه أمس.