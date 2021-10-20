محافظ كفر الشيخ يقرر إطلاق إسم «بيج رامي» على أحد الميادين الكبرى

أثنى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على البطل الرياضي ممدوح السباعي المعروف إعلاميًا بـ «بيج رامي» والحاصل على لقب «مستر أولمبياد»، للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن بيج رامي نموذج طيب للشباب

ووصف محافظ كفر الشيخ «بيج رامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الشباعي حافز قوي للشباب في كفر الشيخ وفي جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن حفاظه على نفس المركز للعام الثاني على التوالي جاء بعزيمة قوية وبتشجيع من كل الأهل في كفر الشيخ معتبرًا أنه ليس ابن بلطيم فقط ولكنه ابن محافظة كفر الشيخ والدولة بأكملها.

واعتبر نور الدين أن «بيج رامي»، شخصية جميلة ومتوازنة ولديها عزيمة مشيرًَا إلى أنه مثال مشرف للشباب مؤكدًا أنهم قرروا تكريمه كمثال لشباب المحافظة.

تسمية ميدان كبير باسمه

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتم تجهيز أحد الميادين الكبرى بكفر الشيخ لتسميته باسم «بيج رامي»، ووضع رمز رياضي للبطولة كنموذج للشباب، ومن المقرر افتتاحه بحضور البطل ممدوح السباعي وسيطلق عليه «بيج رامي»، لافتًا إلى أن الميدان سيكون بالقرب من جامعة كفر الشيخ ليكون نموذجا طيبا للشباب باعتبار أنه يتميز بمميزات جميلة وراقية.

وتوج البطل ممدوح السباعي المعروف إعلاميًا «بيج رامي»، بطلا للعالم في كمال الأجسام في بطولة مستر أولمبياد 2021، للعام الثاني على التوالي بعدما توج بطلا للعالم خلال العام الماضي 2020.