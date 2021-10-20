تسجيل 18 حالة كورونا في قنا وإعادة تشغيل 9 مستشفيات عزل

سجل مستشفى حميات قنا ومستشفى الصدر التابعين لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، 18 حالة مصابة بكورونا على مدار يوم واحد، فيما رفعت مديرية الصحة والسكان حالة الطوارئ، وأعلنت عودة العمل في 9 مستشفيات كانت مخصصة لفرز وعزل المصابين بالفيروس خلال الموجات السابقة من الجائحة.

11 حالة كورونا في «حميات قنا» خلال 24 ساعة

وقال مصدر مسؤول في مديرية صحة قنا، إن مستشفى الحميات استقبل خلال 24 ساعة الماضية 11حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا، ومستشفى الصدر استقبل 7 حالات مصابة بكورونا، إضافة إلى الحالات التي صرفت برتوكول الصحة لعلاج حالات كورونا منزليا.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إن مديرية الصحة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة موجة كورونا الجديدة، حيث تم تشغيل كافة مستشفيات العزل.

تشغيل 9 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا في قنا

وتابع بأن المستشفيات التي جرى تشغيلها لاستقبال مصابي كورونا، هي «قنا العام – فقط التعليمي- قوص المركزي – الوقف المركزي – الحميات – الصدر – حميات نجع حمادي – فرشوط».

وأشار إلى أن مديرية الصحة تعمل جاهدة بفرقها المنتشرة ومراكز تطعيم لقاح كورونا، على الوصل إلى جميع الفئات المستحقة للتطعيم، لتحصينهم ضد فيروس كونا، لافتا إلى أن القوافل لن تترك مكانا إلا وستصل إليه تيسيرا على المواطنين.

وطالب تواضروس، المواطنين في المحافظة بسرعة التسجيل والانتقال لأقرب قافلة لتطعيم لقاح كورونا قريبة، أو مركز متخصص في تطعيم لقاحات كورونا في المحافظة.