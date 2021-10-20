غلق 165 محلا وضبط 312 توكتوك وتروسيكل في حملات بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم بمواصلة جهود ضبط المخالفات بحدائق الأهرام وتحقيق الانضباط والتعامل الحازم مع المنشآت التجارية المقامة بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية .

غلق 95 محلا ومنشأة تجارية مخالفة بحدائق الأهرام

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، اليوم، أن أجهزة المحافظة شنت حملات على مدار أسبوعين تمكنت خلالها من غلق وتشميع 95 محلا ومنشأة تجارية مقامة بالمخالفة بحدائق الاهرام، بالإضافة إلى رصد وإزالة 60 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى الغرض التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 267 مركبة توك توك و45 تروسيكل مخالفة

وقالت المحافظة، في البيان، إنه فيما يتعلق بحملات مواجهة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام ومعوقات السير، فقد جرى ضبط والتحفظ على 267 مركبة توك توك و45 تروسيكل مخالفين لإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى رفع 3400 حالة إشغال ومصادرة 1500 قلب شيشة ورفع وإزالة 160 إعلانا مخالفا وتحرير 1200 محضر للمنشآت المخالفة لحين أستكمال إجراءات الغلق والتشميع.

63 حملة على المطاعم

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن 63 حملة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطري؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والتي أسفرت عن تحرير 115 محضرا بيئيا لمحال مخالفة للاشتراطات البيئية، إلى جانب توجيه عدد من الحملات للسيطرة على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتسليمها للجهات المختصة بالرعاية، ويجري التنسيق لتوجيه حملات للمرور على دور المسنين لرصد أي مخالفات بها.

رفع المخلفات من 18 قطعة أرض فضاء

وقامت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل، برفع الرتش والمخلفات الملقاه بــ 18 قطعة أرض فضاء، بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من 20 قطعه أرض أخرى.