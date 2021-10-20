غلق وتشميع 95 محلا بحدائق الأهرام في حملات بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم، بمواصلة حملات ضبط المخالفات بحدائق الأهرام وتحقيق الانضباط والتعامل الحازم مع المنشأت التجارية المقامة بالمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وشنت محافظة الجيزة حملات على مدار أسبوعين، تمكنت خلالها من غلق وتشميع 95 محلا ومنشأة تجارية مقامة بالمخالفة بحدائق الأهرام بالإضافة إلى إزالة 60 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى الغرض التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التحفظ على 267 مركبة توك توك و45 تروسيكل

وفيما يتعلق بحملات مواجهة الإشغالات وإزالة التعديات علي الطريق العام ومعوقات السير، تم التحفظ على 267 مركبة توك توك و45 تروسيكل لإعاقة حركة المارة والسيارات بالإضافة إلى رفع 3400 حالة إشغال ومصادرة 1500 قلب شيشة ورفع وإزاله 160 إعلانا مخالفا وتحرير 1200 محضر للمنشآت المخالفة لحين استكمال إجراءات الغلق والتشميع.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن 63 حملة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطري، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير 115 محضرا بيئيا لمحال مخالفة للإشتراطات البيئية إلى جانب توجيه عدد من الحملات للسيطرة على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتسليمها للجهات المختصة.

ويجري التنسيق لتوجيه حملات مرورية على دور المسنين لرصد أى مخالفات بها، كما قامت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل برفع المخلفات الملقاه بـ18 قطعة أرض فضاء بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من 20 قطعه أرض أخرى.