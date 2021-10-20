العثور على الطفلة نوف القحطاني المختفية بالرياض بصحة جيدة

بعد ساعات طويلة من الترقب والبحث المستمر، عثرت شرطة الرياض، على الطفلة نوف القحطاني، البالغة من العمر 11 عاما، التي غابت صباح الثلاثاء، عقب خروجها من منزلها لرمي النفايات، وأشعل اختفائها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.

وأعلن المتحدث باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، الخبر المفرح، قائلا إن شرطة المنطقة باشرت بلاغاً عن تغيب الطفلة نوف القحطاني، وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في مدينة الرياض وهي بصحة جيدة، مضيفا: أن السلطات استكملت الإجراءات النظامية الأولية كافة بعد الحادث، وذلك حسبما نقلت العربية نت.

مواقع التواصل اشتعلت بسبب الطفلة نوف القحطاني

وكان غياب الطفلة نوف القحطاني قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت الصفحات تفاعلاً كبيراً بعدما خرجت الطفلة نوف القحطاني من منزلها صباح الاثنين في حي الموسى ثم اختفت بلا أثر.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة تضامن كبيرة للبحث عن الطفلة نوف القحطاني، وأطلقوا هاشتاج #المفقودة_نوف_القحطاني، مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

وأوضح ثاني القحطاني، شقيق الطفلة نوف القحطاني، أمس الثلاثاء، إن العائلة أتت من منطقة الحرجة جنوب السعودية إلى الرياض لإجراء فحوص للأب في أحد مستشفيات العاصمة.

ارتدت الطفلة نوف القحطاني عباءتها وخرجت ولم تعد

وأضاف أن الطفلة نوف القحطاني ارتدت عباءتها السوداء وخرجت من المنزل صباح الاثنين، لرمي النفايات لكنها لم تعد، وأشار إلى أن العائلة لم تخبر والده بعد باختفائها، خوفاً عليه وعلى صحته، لا سيما أنه كبير السن.

وكان اختفاء الطفلة نوف القحطاني قد لاقى صدى كبيراً على مواقع التواصل، حتى أعلنت السلطات عن بشرى العثور عليها، لكن حتى الآن لم يتم الاعلان عن سبب اختفاء الطفلة نوف القحطاني خلال هذه المدة على وجه الدقة.