«حنفي»: زيارات لوفود رسمية من 12 دولة أوروبية تمهيدا لعودة السياحة بالبحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل لقائه مع وفود دبلوماسية من 12 دولة تمهيدًا لاستئناف الرحلات السياحية في البحر الأحمر، مشيرًا أن الوفود من عدة دول بينها بلجيكا وسويسرا ومالطا وإسبانيا ولتوانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأوضح «حنفي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنهم قاموا بزيارة مطار الغردقة وأشادوا بالإجراءات الاحترازية فيه، مؤكدين أنها أفضل من تلك التي تحدث في بعض مطارات أوروبا.

استبيان عن الإجراءات الاحترازية في الغردقة

ولفت محافظ البحر الأحمر إلى إن مواطني هذه الدول تضغط على المسئولين لديهم من أجل خروجهم لمقاصد سياحية مثل الغردقة، نظرًا لاعتيادهم على زيارتها، مشيرًا أنه كان مطلوب منهم استبيان وبحث وكتابة تقارير عن الوضع الحالي في الغردقة بما يشمله من إجراءات احترازية ووقائية وخلافه، وأن يرصدوا ذلك بأنفسهم ويتواصلوا مع المسئولين.

نسبة التطعيم في البحر الأحمر تفوق 80% من المواطنين

وأضاف: «تعمدنا نسيبهم يشوفوا الطبيعي بيمشي عندنا في المطار إزاي، وفي طيارات وصلت واتفرجوا عليها وشافوا الإجراءات الوقائية والاحترازية»، مشيرًا إلى أن نسبة تطعيم المواطنين في محافظة البحر الأحمر تفوق نسبة 80%، متوقعًا الوصول لنسبة 100% في بداية العام الجديد 2022.

وشدد «حنفي» على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة والمواصلات وسيارات الأجرة والبازارات وخلافه، مشيرًا إلى أن الحديث مع هذه الوفود تركز حول الإجراءات الاحترازية وما يتم داخل الفنادق والمطار والأماكن التي يتجول فيها السياح.