تشغيل مشروع صرف صحي ديروط بعد تعطل 23 عاما

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة ديروط وقريتين بأبنوب «ظهر الجمل والمحمودية»، بتكلفة اجمالية 600 مليون جنيه، لخدمة 550 ألف نسمة من سكان مدينة ديروط وضواحيها، بعد تعطل المشروع منذ ما يقرب من 23 عامًا، في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة رفع صرف صحي المساعدة بقرية دشلوط بديروط ضمن المشروع المتكامل وشهد التشغيل التجريبي لطلمبات المحطة واستمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف عن مكونات المشروع والموقف التنفيذي الحالي له، وتابع أعمال تجارب التشغيل كما تفقد محطة المعالجة الرئيسية للمشروع بدشلوط واستمع إلى شرح لمكونات المشروع، الذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويضم المشروع 4 محطات رفع وشبكات انحدار، وخطوط طرد، وخط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التشغيل التجريبي للمشروع يأتي بعد تلافي الملاحظات التي تم رصدها بمعرفة الشركة المنفذة مشيرًا إلى عقد عدة اجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية والشركات المنفذة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لوضع خطة زمنية للتشغيل التجريبي للمشروع وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

ولفت إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل لديروط متعطل منذ ما يقرب من 23 عاماً بسبب بعض الملاحظات مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة استكمال تلافي الملاحظات حتى يتثنى التسليم النهائي للمشروع خلال الأسابيع القادمة وتشغيله بالكامل.

وفي سياق آخر، شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفال جهاز مدينة أسيوط الجديدة بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بقاعة الاحتفالات بمدينة أسيوط الجديدة بحضور اللواء أركان حرب شريف سعيد مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وفضيلة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور على عبدالحافظ وكيل وزارة الأزهر الشريف بأسيوط، والقس شنودة الأبنوبي والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ونائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.