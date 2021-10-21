«أوفر دوز» تنهي حياة 3 شباب في بولاق الدكرور والتجمع

لقي شاب مصرعه في منطقة بولاق الدكرور إثر تعاطية جرعة مخدرات زائدة، فيما لفظ شابان الأسبوع الماضي في منطقة التجمع الخامس أنفاسهما الأخيرة عقب تناول جرعة من مخدر الهيروين.

ضحية بولاق الدكرور

وكان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى إخطاراً من مستشفى «الدمرداش» بوصول شاب ووفاته أثناء إسعافة إثر تعاطية جرعة مخدرات زائدة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، جرى العثور على جثة شاب يدعى أحمد سعد عبد المجيد في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات عن أن الشاب مدمن لمخدر الهيروين، وأنه تعاطى جرعة مخدرات زائدة من مخدر الهيروين بواسطه سرنجه، تسببت له في حالة إعياء شديدة فتم نقله علي الفور إلى مستشفى الدمرداش حيث لفظ أنفاسة الأخيرة اثناء محاولة إسعافة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جرعة هيروين زائدة تقضي على حياة ضحيتي التجمع الخامس

وفي سياق متصل، لفظ شابين في التجمع الخامس الأسبوع الماضي أنفاسهما الأخيرة إثر تعاطيهما جرعتي مخدرات زائدة من مخدر الهيروين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص، عن أن سبب وفاتهما كان نتيجة تعاطيهما لمخدر الهيروين عن طريق السرنجه حيث تم العثور علي آثار تعاطي الهيروين عن طريق السرنجات، في أماكن متفرقة من الجسم.