انقطاع التيار الكهربائي عن 250 ألف منزل ضمن تداعيات عاصفة فرنسا

عاصفة هوائية قوية ضربت فرنسا، اليوم الخميس، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 250 ألف منزل، كما توقفت حركة القطارات من مدينة نورماندي إلى العاصمة باريس.

الخسائر التي تسببت فيها عاصفة «أورور»

وصرح وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست دجباري، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» بأن منطقة «إيل دو فرانس» حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا، جراء العاصفة «أورور»، التي اجتاحت أجزاء كبيرة من شمال ​فرنسا​ و​هولندا​ و​بلجيكا​، كما دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة في منطقة بريتاني الغربية بفرنسا، بحسب موقع «روسيا اليوم».

كما أعلن، دجباري، عن توقف حركة النقل عبر السكك الحديد نظرا لما تعرضت له البلاد من قطع في التيار الكهربائي، أدى إلى امتلاء الطرقات بأخشاب الأشجار التي انتزعت بسبب العاصفة «أورور».

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فقد هبات الرياح وصلت إلى 175 كم في الساعة في مدينة «فيكامب» و106 كم في الساعة في مدينة روان، كما أصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات باللون البرتقالي، باعتبارها ثاني أعلى مستوى تأهب في مناطق شمال وشرق فرنسا، فيما لا تزال هناك حوالي 15 منطقة في شرق البلاد في حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

عواصف مشابهة ضربت فرنسا

وهذه لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، ففي ديسمبر 2020، ضربت عاصفة «بيلا» شمال غرب فرنسا، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل بالمنطقة، كما أن العاصفة صاحبتها رياح قوية بلغت سرعتها 120 كم في الساعة عند وصولها الساحل، ما عطل آلاف السكان عن عملهم، وتأثرت به حركة الطيران، وغيرت طائرات مسارها بعد هطول الأمطار الغزيرة في معظم شمال فرنسا.