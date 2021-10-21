اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية من مجلس الاعتماد «إيجاك»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجديد الاعتماد السنوي للأيزو «17025/2017» من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».

توفير الإمكانيات المتاحة في المعمل

وقال الدكتور أحمد شلبي، المشرف على المعمل، إن ذلك يأتي في إطار إتاحة السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، بتوفير لكل الإمكانيات المتاحة للمعمل لكي يكون الأول من نوعه في مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية التي تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة والزيتون والعنب والفاكهة حجرية النواة والمعتمدة دوليا بما يساهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين ومواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية، وبما يساهم في حماية المستهلك المصري.

وأن هذا المعمل يعتبر من مصاف المعامل التي تعمل في هذا المجال، حيث يقوم المعهد بتدبير كل الاحتياجات لضمان حسن سير العمل وتنفيذ أهدافه، وأوضحت الدكتورة سحر يوسف مديرة المعمل، أنه قد تم اعتماد المعمل لبعض طرق التشخيص المرضي التي تعتمد على تقنيات التكنولوجيا الحيوية من خلال الخبراء التابعين للمجلس الوطني، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التشخيص المختلفة وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل التجديد بكفاءة وتميز.

مهام معمل سمارت لاب

والجدير بالذكر أن معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تتركز مهامه في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيريا إلى جانب تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض وأن رؤية المعمل هي زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على إستراتيجيات إدارة الأمراض النباتية وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين فى القطاع الزراعي من خلال عقد الدورات التدريبية التي تهتم بتوصيل كل ما هو جديد في مجال الأمراض النباتية وتشخيصها، كما يقوم المعمل بإصدار نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف علية والإبلاغ في حالة ظهور أمراض جديدة وتتضمن النشرات أيضا طرق الوقاية والعلاج، ومن أولويات المعمل أيضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم في التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.