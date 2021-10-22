درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-10-2021 في مصر

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، خلال البيان اليومي الصادر عن الهيئة، تفاصيل حالة الطقس متضمنة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 27 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 20

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 25 18

السلوم 25 16

سيوة 28 14

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 26 13

نويبع 29 22

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 40 26

المدينة 39 23

الرياض 34 22

المنامة 32 27

أبو ظبي 35 27

الدوحة 35 27

الكويت 34 19

دمشق 25 11

بيروت 27 24

عمان 24 14

القدس 22 14

غزة 26 20

بغداد 32 15

مسقط 32 28

صنعاء 22 10

الخرطوم 40 27

طرابلس 29 22

تونس 27 18

الجزائر 23 16

الرباط 22 11

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان الهيئة، إنّ البلاد تشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على الأنحاء كافة.