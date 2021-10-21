كيفية الإبلاغ عند تعرض ابنك للتنمر من زملائه في المدرسة

مع بداية العام الدراسي، قد يتعرض الطلاب فيما بينهم لـالتنمر، كالسخرية من الشعر أو لون البشرة أو حتى طريقة الحركة، الأمر الذي يؤدي لنفور الطالب من المدرسة وعدم الرغبة في الذهاب إليها، فضلا عن نوبات البكاء التي تنتابه في ذلك الوقت.

وعليه، يبحث كثير من أولياء الأمور عن الطريقة القانونية التي يتقدمون فيها ببلاغ ضد التنمر من نجلهم في المدرسة، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، تستعرض أرقام الإبلاغ عن التنمر ضد الاطفال.

أرقام الإبلاغ عن التنمر

وفقا لـ«يونيسف مصر»، فإنه في حال شعر طالب في مدرسة أنه يتتعرض للتنمر أو في حال عجز ولي أمر عن كيفية التصرف مع تعرض أولاده لحالات تنمر في المدرسة، يمكنه الاتصال بخط نجدة الطفل لطلب المساعدة، من خلال الاتصال على الرقم 16000 هو خط تليفون تابع لـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة»، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى الخاصة بتعرض الأطفال للخطر.

كما يمكن إرسال الشكوى الخاصة بتعرض الطفل للخطر ومن أشكالة التنمر من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الخاصة بخط نجدة الطفل على «فيس بوك» أو صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أبرز الأسباب الشائعة للتنمر

وفي سياق متصل، ذكر «يونسيف مصر» أنه لا أحد يولد متنمرًا، ولكن يمكن لأي طفل أن يتعلم سلوك التنمر ويمارسه في ظل ظروف معينة، ومن الأسباب الشائعة التي تجعل الأطفال يتنمرون الآتي:

- أغلب الأطفال الذي يمارسون التنمر هم نفسهم تم ممارسة التنمر عليهم من قبل.

- أن يكون هؤلاء الأطفال جزءًا من اتفاق، عن طريق الانضمام لمجموعة من المتنمرين طلبًا للشهرة أو الإحساس بالتقبل من الآخرين، أو لتجنب تعرضهم للتنمر.

- اكتساب وتعلم العدوانية والتنمر في المنزل، أو في المدرسة، أو من خلال وسائل الإعلام.

- الشعور بالإهمال والتجاهل في المنزل، أو وجود علاقة سيئة مع الأبوين.

- الشعور بالضعف والعجز في حياتهم، إذ عندما يتم تضييق الخناق على الطفل بشكل كبير، فإنه في بعض الأحيان يبحث عن طرق أخرى للحصول على القوة وممارسة السيطرة على الآخرين.

- الغيرة والبحث عن الاهتمام لجذب الانتباه.

- الافتقار إلى الشعور بالأمان النفسي والعاطفي.

- تجارب سابقة نتجت عن تعلم أن التنمر يؤدي لتحقيق الرغبات.

- عدم الوعي بالأثر السيء الحقيقي للتنمر على الضحية.