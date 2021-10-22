أسعار ومواصفات شانجان CS15 في السوق المصري

منذ 4 أشهر تقريباً أعلنت شركة «غبور أوتو» عن وكالتها لعلامة شانجان الصينية في مصر، وظهور 4 سيارات في السوق المصري في وقت قد يكون هو الأصعب عالميا في توفر السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

ولكن الصين لم تواجه تلك الأزمة في إنتاج السيارات، ما جعل السيارات المصنعة في الصين متوفرة بشكل كبير في السوق المصري والأسواق الخارجية أيضا.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار سيارة الكروس أوفر المدمجة الجديدة من شانجان «CS15» في السوق المصري، وفقا لوكيلها.

المواصفات الميكانيكية لشانجان CS15

تتوفر شانجان CS15 في السوق المصري بمحرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 105 حصان وأقصي عزم للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

الأبعاد الخارجية

- الطول الكلي: 4135 مم.

- العرض الكلي: 1740 مم.

- الارتفاع الكلي: 1630 مم.

- قاعدة العجلات: 2250 مم.

- الارتفاع عن الأرض: 150 مم.

- مساحة الشنطة: 230 لتر.

التجهيزات الخارجية

- جنوط حديد مقاس 16 بوصة في الفئة الأولي.

- جنوط سبور مقاس 16 بوصة في الفئة الثانية.

- مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط.

- مرايات كهربائية الضبط.

- إضاءة نهارية LED.

التجهيزات الداخلية

- شاشة عدادات رقمية.

- تكييف هواء أوتوماتيك.

- فرش قماش للمقاعد في الفئة الأولي.

- فرش جلد للمقاعد في الفئة الثانية.

- شاشة 7 بوصة في الفئة الثانية.

- خاصية عرض الهاتف علي الشاشة في الفئة الثانية.

- فتحة سقف كهربائية في الفئة الثانية.

- مثبت سرعة في الفئة الثانية.

- حساس إضاءة في الفئة الثانية.

مواصفات الأمان

- وسائد هوائية أمامية.

- فرامل ABS.

- نظام التوازن الإلكتروني ESP في الفئة الثانية.

- برنامج التوازن عند المرتفعات HHC في الفئة الثانية.

- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS في الفئة الثانية.

- حساسات خلفية.

- كاميرا خلفية في الفئة الثانية.

الأسعار الرسمية

- الفئة الأولي: 232 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 249,900 جنيه.