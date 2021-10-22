انتهاكات الاحتلال متواصلة.. اعتقالات واقتحام للأقصى واستهداف لأشجار الزيتون

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون، حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث سجلت 10 حالات اعتقال في قلقيلية وجنين وبيت لحم، فيما أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أشجار الزيتون شمال رام الله، والاستيلاء على مركبة جمع نفايات جنوب نابلس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويستولون على مركبة جمع نفايات

أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية، شمال رام الله.

وتفاجأ المزارعون عند وصولهم إلى حقولهم وأراضيهم المحاذية لمستوطنة «كفار راعيم»، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا أشجار الزيتون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

فيما حاصرت مجموعة أخرى من المستوطنين مركبة لجمع النفايات تابعة لبلدية قصرة جنوب نابلس، أثناء عملها واستولت عليها تحت تهديد السلاح.

وحين حاول الأهالي تخليص المركبة ومنع المستوطنين من الاستيلاء عليها، أطلق جنود الاحتلال أطلقوا النار صوبهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه، وقدر عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بـ125.

اعتقال 10 مواطنين من قلقيلية وجنين وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من المدينة، وهم: عبدالرؤوف ولويل، 55 عاما، والشقيقين أمير 25 عاما، ومحمد موسى أبو لبدة 24 عاما.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسن إسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.

ومن بلدة بيت فجار في بيت لحم، اعتقل الاحتلال، الشبان: محمد وجيه ثوابتة، ويوسف محمد ثوابتة، وربيع احمد ثوابتة، وسلم الشاب نادر نائل طقاطقة بلاغا لمراجعة مخابراته، في مجمع مستوطنة «جوش عصيون».

كما شهدت محافظة بيت لحم اعتقال الشقيقين مهند وحمزة محمود الوحش من بلدة الخضر، والشاب تيسير عزمي مناصرة من بلدة الدوحة.