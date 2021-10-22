نائب رئيس جامعة القناة: بطولة مصرية عربية للرماية قريبا

قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بصدد الإعلان عن تنظيم بطولة مصرية عربية للرماية لطلاب الجامعات، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على زيادة التعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات في عدد من الأنشطة الرياضية لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن جامعة قناة السويس نظمت ثلاثة بطولات لأول مرة على أرض جامعة قناة السويس هي «الكرة الشاطئية والبنتبول وبطولة الرماية»، التي انطلقت الجمعة الماضية.

نائب رئيس الجامعة: نستهدف رفع نسبة المشاركين في البطولات

وأكد «شقيدف»، أن الهدف الأساسي من البطولة رفع نسبة المشاركين من الطلاب في الأنشطة الرياضية وزيادة عدد الألعاب التي يبحث عنها الطلاب بشكل كبير، مشيرا إلى أن البطولات الرياضية شهدت مشاركة ما يقرب من 1000 طالب وطالبة في الأنشطة الرياضية المختلفة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أن الجامعة بصدد إنشاء مركزا للاتحاد الرياضي للجامعة على أرض جامعة قناة السويس وهو ما سيعود بالنفع الكبير على الشباب داخل الجامعة.

ونظمت جامعة قناة السويس قيل يومين سباق الطريق لطلاب الجامعة ضمن مسابقات الجامعة لزيادة مهارات ومواهب الطلاب.

ولفت الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن البطولات تستهدف بث روح المنافسة بين الطلاب والطالبات والروح الرياضية، وشغل أوقات فراغ الشباب، بما هو نافع ومفيد.

وأعلن «زكي»، أن الجامعة بصدد تنظيم فاعليات مبادرة «طالب جامعي رياضي»، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية.