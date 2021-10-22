ضبط شخص وزوجته لحيازتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة في السلام

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل وزوجته، لقيامهما بالإتجار في المخدرات، واتخاذهما شقة سكنية في مدينة السلام، وكرا لممارسة النشاط الإجرامي.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الفيوم، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من شقة مستأجرة بمعرفة زوجته «ربة منزل» بدائرة القسم، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

أسلحة نارية ومواد مخدرة ومبلغ مالي

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة، وبحوزتهما «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 4 زجاجات لمخدر الكيتامين سائل، مبلغ مالي، سيارة ملك المتهم الأول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وجرى تحرير المحضر اللازم وتنفيذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم بحيازة مواد مخدرة في المعصرة

كما ضبطت أجهزة الأمن، متهما بالإتجار في المخدرات، في دائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول، سيارة بدون لوحات معدنية».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالىي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.