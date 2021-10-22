موقع التسجيل للناشرين في معرض القاهرة للكتاب الدورة 53

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أنه سيتم استيعاب مختلف الناشرين الراغبين في المشاركة بمعرض القاهرة للكتاب، الذي ينطلق في يناير المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بالمعرض، وموقع التسجيل للناشرين في معرض القاهرة للكتاب الدورة 53، على النحو التالي:

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 53

وأضافت وزيرة الثقافة، في بيان، اليوم الجمعة، أن إقامة الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام خلال الفترة بداية من يوم 26 يناير المقبل إلى 6 فبراير من عام 2022، داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وستحل اليونان كضيف شرف للمعرض.

موعد فتح اشتراك الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 53

وأكدت وزيرة الثقافة أنه سيتم فتح باب الاشتراك أمام الناشرين بشكل إلكتروني، بداية من يوم الأحد الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، وحتى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل.

لن يتم قبول الطلبات الورقية

وعقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن التسجيل متاح أمام الناشرين عن طريق المنصة الإلكترونية فقط، وأنه لم يتم قبول أي طلبات يتم تسليمها باليد، حيث يمكن لكافة الناشرين التسجيل في المنصة من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذا المعرض سيشهد توسعًا في قاعات العرض والبيع، والتي تصل إلى 5 صالات، وتقسيمهم كالتالي:

- الصالة الأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين.

- الصالة الثالثة: عبارة عن صالة العرض الرئيسية، مع كل من الناشرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي.

- الصالة الرابعة مُخصصة لكل من الناشرين كتب التراث، أو المؤسسات الثقافية، أو مكتبات سور الأزبكية.

- الصالة الخامسة مخصصة لكل من معرض الكتاب وأنشطة الطفل.