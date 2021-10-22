ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الحصول على الشهادات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط كيان تعليمي وهمي «أكاديمية بدون ترخيص» في سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، والترويج لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم ضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية واستمارات بيانات وطلبات التحاق وتقديم للأكاديمية وعدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الالتزامات الخاصة بالأكاديمية وكشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية ومجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية و2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.