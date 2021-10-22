كيفية الاستفادة من إعفاء غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية بنسبة 90%

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإعفاء بنسبة 90%، لغرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها «سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي»، والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك بحسب المدة المقررة بـ3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على القرار، استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة المستفيدين، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» الحالات التي تنطبق عليها التيسيرات الجديدة، وشروط الاستفادة من إعفاء الوحدات من سداد 90% من غرامات التأخير، وفقًا لما حددته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية على مدار الساعة.

حالات ينطبق عليها إعفاء 90% من غرامات التأخير

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حالات الإعفاء من غرامات التأخير للوحدات من الإسكان، وفقا للآتي:

ـ الحالات التي صدر لها قرار بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية المقررة عليها، وما زالت في حيازة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

ـ الحالات الساري تخصيصها.

شروط الاستفادة من إعفاء الوحدات من سداد 90% من غرامات التأخير

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط الاستفادة من إعفاء الوحدات من سداد 90% من غرامات التأخير، وفقا للتالي:

ـ التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ـ لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

ـ لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي جرى إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

ونوهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مدة الإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة، حيث تكون لمدة ثلاثة أشهر.