نجار ينهي حياته في الهرم.. ونجله: كان يعاني من الاكتئاب

أنهى نجار حياته شنقا داخل منزله بـ الهرم، وقالت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن المتوفى كان يمر بحالة اكتئاب، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان العميد أحمد الدسوقي، مأمور قسم الهرم، تلقى بلاغا بالحادث، وانتقل إلى مكان الحادث، والتقى مع نجل المتوفي، طالب يبلغ من العمر 15 عاما، وحارس العقار، والذي أفاد أن علامات الاكتئاب ظهرت على والده مؤخرا، وحاولوا الاتصال به، إلا أنه لم يجب على الهاتف، وحضروا للاطمئنان عليه واكتشفوا أنه أنهى حياته شنقا داخل الشقة.

وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي.