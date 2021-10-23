مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القضاء على عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالظهير الصحراوي بطريق الكريمات بدائرة مركز شرطة الصف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وقالت التحريات التي جرت في الواقعة تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بقيام عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة في الظهير الصحراوي الكريمات.

وجرى التنسيق بين قطاع أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، ومداهمة مكان تواجد المتهمين، فبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم، وأسفرت المواجهات عن مصرع أحدهم وهروب الآخرين بدراجة نارية.

وتم ضبط 3 أسلحة جيرنوف، وقطعتي سلاح آلي، وسلاح كلاشينكوف، و4 اسلحة آلية أمريكي، و12 اسطوانة هيروين، و175 طلقة آلية و6 موازين حساسة.