توتر في طرابلس بعد إطلاق النار على دقماق.. وحبس 3 من شهود يهوه بـ روسيا

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث، منها ما شهدته مدينة «طرابلس» اللبنانية من إطلاق عسكري في الجيش اللبناني الرصاص على الشيخ بلال دقماق، كما شهدت روسيا، حكما قضائيا بحبس 3 أشخاص منتمين لخلية تابعة لجماعة «شهود يهوه» المحظورة في البلاد.

وشهدت مدينة طرابلس في لبنان، توترا، بعد إطلاق عسكري في الجيش اللبناني، يدعى «ناصر بارودي»، الرصاص من رشاش على الشيخ بلال دقماق وزوجته وابنه وشقيقه، فتم نقلهم إلى مستشفى، فيما وجد أطباؤه إصابة واحدة خطيرة بينهم، فيما حالات البقية مستقرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إحالة روسيين اثنين إلى السجن حتى 20 ديسمبر المقبل

وفي روسيا، قضت محكمة سافيولوفسكي في العاصمة «موسكو»، أمس الجمعة، بحبس 3 أشخاص منتمين لخلية تابعة لجماعة «شهود يهوه» المحظورة في روسيا، وقررت المحكمة، إحالة مواطنين اثنين إلى السجن حتى 20 ديسمبر المقبل بتهمة إشراك المواطنين في أنشطة منظمة دينية متطرفة محظورة في روسيا.

كما قضت المحكمة الروسية، بإيداع زعيم الخلية أناتولي مارونوف قيد الإقامة الجبرية حتى 20 ديسمبر المقبل بتهمة تنظيم أنشطة جماعة متطرفة.

وكانت المحكمة العليا في روسيا، أصدرت قبل 4 سنوات وتحديدا في عام 2017 قرارا صنفت فيه «شهود يهوه» بخلاياها تنظيما متطرفا، وبلغ عدد أتباعها حتى 2016 نحو 172 ألف شخص.

من جانبها، قالت إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، إن «شهود يهوه» رأت النور بـ الولايات المتحدة في عام 1870 على يد شارلز تايز روسيل، وتعرف عن نفسها بأنها مسيحية كما انها تؤمن بموت المسيح وقيامته.

وأضافت «مونت كارلو»، ان «شهود يهوه» يعتقدون، أن الله قد اوكل لهم أن يشهدوا بالمسيحية الحقيقية، الدين الوحيد المقبول بالنسبة لهم.

أوكراني يتمكن من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات لـ178 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»

أقامت شركة «فيس بوك» الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده اتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح ممثلو الشركة الامريكية، أنه في الفترة من يناير 2018 حتى سبتمبر من العام قبل الماضي 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو «سولومامي» من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، واستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر.

وباع «سولومامي»، البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الإنترنت، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك«برايفت بنك» الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية.

وفي السعودية، نشرت وزارة الداخلية السعودية، فيديو لمداهمة أمنية حية لضبط شخص يروج للمخدرات في الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية في البلاد.

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية، القبض على شخص يروج مادة الميثامفيتامين المخدرة «الشبو»، في الدمام، كما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته ليستلم منه المواد المخدرة، فيما عثرت السلطات السعودية، بحوزتهما على كيلو جرام من الميثامفيتامين، وكذلك 200 قرص إمفيتامين مخدر.