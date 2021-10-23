حكايتان من رحلة القارئ أحمد أبو المعاطي.. قطع تلاوة العزاء وانتصر بـ«معركة التليفزيون»

يعد القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، أحد أبرز أعلام قراءة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي والإسلامي، لاسيما وأنَّه تغلب على إعاقته البصرية ولمع في سماء تلاوة كتاب الله فكان واحدًا من نجوم أهل القرآن، هذا القارئ الذي تحل ذكرى وفاته هذه الأيام، ولد في 1 فبراير عام 1939 في قرية «الجوادية»، مركز «بلقاس» في محافظة الدقهلية، والذي اتخذها مركزًا لإقامته حتى وفاته، ولم ينتقل منها.

الشيخ أبو المعاطي يقاضي التلفزيون

ومن أبرز القصص التي مرت في حياة أبو المعاطي، عندما منع من القراءة في التلفزيون، ففي فترة من الفترات، أصدَرت رئاسة التلفزيون قرارًا بمنع المكفوفين من القراءة في التلفزيون، وبناء عليه تمّ منع أبو المعاطي، مما أثار غضبه وتوجه لرفع دعوى قضائية حُكم فيها لصالحه، وقرر المسؤولون وقتها امتحانه قبل أن يظهر على التليفزيون وكأنَّه قارئ مبتدئ، وجاءت نتائج الاختبار صادمة لهم بسبب تمكّنه وإبداعه، مما دفع بهم إلى إرسال خطاب شكر له على أدائه.

أبو المعاطي يقطع تلاوة العزاء

وفي سياق آخر، روى المستشار هشام فاروق، عضو شرف نقابة القراء، أنَّ الشيخ أبو المعاطي كان يتلو القرآن الكريم في عزاء ما، وفي أثناء تلاوته بدأت أصوات الحاضرين أن تعلو، فقطع تلاوته وقال لهم: «القرآن يا أمة القرآن! القرآن.. يا أمة القرآن!»، واستمر في تكريرها حتى حصل على انتباه الجميع، ثم قرأ قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ»، تنبيها منه للحاضرين أن إعلاء الصوت عند قراءة القرآن واللغو في أثناء التلاوة هو من شيم وصنيع الكفار وليس المسلمين.

أبو المعاطي نقيبا لقراء الدقهلية ودمياط

ذاع صيت الشيخ أبو المعاطي في بلدته والبلاد المجاورة وهو في سن صغيرة، فلم يكن عمره قد تخطى الـ12 عامًا وكان الناس يطلبون منه أن يحيي الحفلات، إلى جانب أنَّه تمكّن من حفظ القرآن في سن صغير، وقد التحق بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، وفي تلك الفترة تعلم المقامات الموسيقية على يد معلم الموسيقى في المدرسة، كما أنَّه كان نقيبا لقراء محافظتي الدقهلية ودمياط في إحدى فترات حياته، كما أنّه التحق بالإذاعة المصرية في منتصف الثمانينيات.