كاميرا مراقبة توثق لحظة دهس بائع لزميله بسيارة في سوق بالشرقية (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة دهس بائع لزميله في سوق قرية الهجارسة، التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مقطع الفيديو يوثق الجريمة

وظهر في مقطع الفيديو المجني عليه وهو يقوم برص بضاعته أمام أحد المحال التجارية بالسوق، بينما يقف المتهم أمام سيارته بعد تشغيل محركها، ويتحدث معه بعض الأشخاص في محاولة منهم لتهدئته، إلا أنه استقل سيارته وانتظر بداخلها لثوان حتى خلا الطريق أمامه من المتواجدين، وحرك سيارته مسرعًا ووجه عجلة القيادة نحو المجني عليه ودهسه بسيارته حتى اصطدم به في الحائط.

وتجمع الأهالى وتجار السوق مرة أخرى فور دهس البائع لزميله، وأمسكوا بالبائع المتهم، وحملوا المجني عليه وذهبوا به لمستشفي كفر صقر المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أن المستشفي حولته لمستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالته الصحية.

مركز الشرطة يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغًا من المستشفى المركزي باستقبال «رجب.م»، 45 عامًا، بائع فاكهة، ومقيم بمدينة الإبراهيمية، مصابًا بكسور متفرقة بالجسد وكدمات وسحجات ونزيف بالمخ، وتم تحويله لمستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالته الصحية.

وفي وقت لاحق تلقى مدير الأمن اخطارًا آخر بوفاة المجني عليه داخل مستشفي الزقازيق الجامعي.

واتهمت اسرة المجني عليه زميله البائع بالسوق بدهسه بسبب خلافات بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات، والقي القبض علي المتهم.