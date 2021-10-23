القومي لحقوق الإنسان يكرم أهم الأعمال الدرامية.. أبرزها «لعبة نيوتن»

تابع الكثير من المهتمين بالوسط الفني الجدل المثار حول فلم «ريش» والذي عرض خلال أعمال مهرجان الجونة السنيمائي، وكان الفيلم قد عرض من قبل ولم يلق أي جدل إلى أن خرج بعض الفنانين يصفون الفيلم بأنه عمل يسيء لسمعة مصر، ولا يتمتع بالحيادية لما يتضمنه من مشاهد لا تمت للواقع المصري بصلة بحسب تصريحات البعض.

الفيلم يعبر عن رؤية صانعه

و قد جاءت تصريحات الأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الانسان لتكفل حرية الرأي والتعبير لصناع الفيلم وكذلك حرية النقد لمن انتقد الفيلم.

ومن جانبه، قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة «للوطن» إن المجلس سيحدث طفرة في التعامل مع ملفات القوى الناعمة، وخاصة في الدراما المصرية والتي تصل لكل البيوت المصرية.

وأضاف «ممدوح» أنه ليس بالجديد على المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيلاته السابقة الاهتمام بملف الدراما فنجد تكريمات للأعمال التي تخدم ملف حقوق الإنسان وترثي مباديء ودعائم حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

تكريمات القومي لحقوق الانسان

وتستعرض الوطن أخر الأعمال التي أثرت تأثيرا إيجابيا وتم تكريمها من القومي لحقوق الإنسان:

- مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي قدمته شركة ميديا «هوب سعدي - جوهر» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، والذي عرضه المجلس القومي لحقوق الإنسان على لجنة من النقاد تحت إشراف اللجنة الثقافية للمجلس وقد حظي المسلسل بمتابعة العديد من الجمهور.

- مسلسل «تحت السيطرة» وكان من إنتاج جمال العدل وإخراج تامر محسن ومسلسل «بعد البداية» وتم تكريم طاقم العمل من ممثلين وعلى رأسهم طارق لطفي ودرة و فاروق الفيشاوي وروجينا ومحمود الجندي وأيضا المؤلف عمرو عاطف والمخرج أحمد خالد.

- مسلسل «هذا المساء» للمخرج تامر محسن، ومن إنتاج سارة إبراهيم، وقد شارك في العمل والتكريم كلا من الفنانة حنان مطاوع والفنانة أروى جودة.