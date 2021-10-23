ضبط 26 «توك توك» مخالفة وتحصيل 64 ألف جنيه غرامات من قائديها بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من شن حملة مرورية مكبرة وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بضبط 26 مركبة «توك توك» مخالفة، والتحفظ عليها كما تم تحصيل 64 ألف جنيه.

تحصيل 64 ألف جنيه غرامات

يذكر أن هناك تشديدات مستمرة وتوجيهات من محافظ الغربية، بضرورة العمل على تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة المرورية، وضبط كافة المخالفات المتعلقة بمركبات التوك توك والدراجات النارية والبخارية ، على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

إزالة 18 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة بالغربية

في سياق آخر، باشر اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة، التنسيق الكامل مع الإدارات المعنية داخل الديوان العام، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وأشار رئيس المدينة إلى إزالة 104حالات بإجمالي 21692 مترا مربعا تابعة لمختلف الجهات، لافتا إلى مواصلة أعمال الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات أولا بأول، لإعلاء هيبة الدولة وردع المخالفين قانونيا وفق جدول زمني محدد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تنظيم قافلة طبية بقرية الهياتم

وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية الصحة فى محافظة الغربية، اليوم، استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للكشف وصرف العلاج مجانًا فى التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الباطنة – الأطفال - الأنف والأذن – العظام - الجراحة – الرمد – الأسنان – القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)ن مشيرة إلى تنظيم قافلة بقرية الهياتم مركز المحلة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، إلى توقيع الكشف والفحص الطبى على 1300 شخص على مدار يومين، وإعطاء اللقاح للمواطنين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.